Taakstraf voor buschauffeur die zwangere vrouw doodreed in Bussum

Een buschauffeur die begin vorig jaar in Bussum een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, is door de rechtbank veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een jaar rijontzegging. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Bij het ongeval kwam een zwangere vrouw om het leven.

De chauffeur bestuurde een bus die door de NS was ingezet vanwege een storing in de treindienst tussen Weesp en Naarden-Bussum. Hij had op de Comeniuslaan in Bussum een paar passagiers uitgelaten, en trapte daarna per ongeluk op het gaspedaal in plaats van op de rem.

De bus schoot naar voren en botste tegen een auto voor hem. Die botste daarop tegen een zwangere vrouw op een bakfiets. De vrouw viel en werd overreden door de bus. Zij en haar ongeboren kind kwamen om. Haar 2-jarige zoon die in de bakfiets zat bleef ongedeerd.

Uit onderzoek blijkt dat het ongeluk alleen kan zijn veroorzaakt door een fout van de chauffeur. Volgens de rechtbank is sprake van "aanmerkelijk onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam gedrag" van de verdachte, schrijft NH Nieuws. "Van een beroepschauffeur mag verwacht worden dat hij altijd oplet, het juiste pedaal intrapt en dat hij, als hij het verkeerde pedaal intrapt, zijn voet er direct weer vanaf haalt."