Frankrijk wil sleutelen aan begrotingsregels EU

Frankrijk wil een van de belangrijkste grondregels van de Europese Unie afschaffen: die van een deugdelijk financieel huishoudboekje. De normen voor de staatsschuld en het begrotingstekort kunnen wat Parijs betreft naar de prullenbak, meldt dagblad Le Monde.

Frankrijk zou daartoe met concrete voorstellen willen komen in de eerste helft van 2022, als het voorzitter is van de EU, schrijft de krant. Dat is ook precies de periode van de verkiezingscampagne in Frankrijk.

Le Monde baseert zich onder meer op een studie die is verschenen van de Conseil d'Analyse Économique (CAE), een van de belangrijkste adviesorganen van de regering. Daarin wordt openlijk gepleit voor het afschaffen van de huidige financiële regels in de EU.

'Regels achterhaald'

In de EU is het al bijna dertig jaar de afspraak dat de staatsschuld niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bruto nationaal product. Het begrotingstekort mag niet boven de 3 procent uitkomen. Nederland heeft er altijd op gehamerd dat die regels gehandhaafd moeten blijven.

Maar volgens de CAE zijn de regels achterhaald. "De budgettaire afspraken zijn niet of nauwelijks nog geschikt voor de huidige macro-economische omstandigheden", schrijven de auteurs van het rapport, drie vooraanstaande Franse economen.

De economieën van EU-landen lijken in niets meer op die van dertig jaar geleden, toen het Verdrag van Maastricht werd ondertekend, met daarin de begrotingsafspraken, aldus het rapport. De rente is bijvoorbeeld enorm gedaald, of zelfs negatief, en de EU besloot vorig jaar om zelf massaal geld te lenen om lidstaten te ondersteunen.

Ook zijn de verschillen tussen landen groter geworden, schrijven de economen. De Italiaanse staatsschuld ligt bijvoorbeeld drie keer zo hoog als die van Zweden. "Bij budgetafspraken moet rekening worden gehouden met die verschillen", aldus de CAE.

'Laat normen per land verschillen'

Vanwege corona zijn de huidige Europese begrotingsregels al 'opgeschort'. Landen mogen meer schulden maken om hun economieën er weer bovenop te helpen. Maar dat is een tijdelijke maatregel.

Frankrijk wil nu definitief van de regels af. Het maximale begrotingstekort van 3 procent kan volgens de CAE geheel worden afgeschaft. "Er is geen enkele analytische onderbouwing voor", aldus het adviesorgaan. De norm van 60 procent voor de staatsschuld moet veranderen in normen per land. Die schuld en de groei ervan zal dan gecontroleerd worden door een onafhankelijk nationaal instituut en de EU.

EU-voorzitterschap tijdens verkiezingscampagne

Parijs neemt in 2022 het roulerende voorzitterschap van de EU op zich. In die periode wil president Macron nieuwe begrotingsregels op de Europese agenda zetten, schrijft Le Monde.

Dat is ook precies de periode dat in Frankrijk een verkiezingscampagne wordt gehouden. In mei 2022 zijn er presidentsverkiezingen. De verwachting is dat Emmanuel Macron daaraan wil meedoen.

Het 'sleutelen' aan de begrotingsregels van Brussel kan hem mogelijk electorale winst opleveren. De Fransen zijn zeer kritisch over de EU en ook over de 'strenge' financiële regels waar ze zich van Brussel aan moeten houden.