Vijf jaar cel voor man die handgranaat plaatste bij woning in Kerkdriel

Een 21-jarige man uit IJsselstein is vandaag veroordeeld tot vijf jaar cel voor het plaatsen van een handgranaat bij een appartementencomplex in Kerkdriel. Ook acht de rechter hem schuldig aan bedreiging.

De granaat werd in januari 2020 gevonden door een krantenbezorger op de stoep voor het complex. Daar woonde de zoon van één van de directeuren van fruithandel De Groot uit Hedel. Medewerkers en familieleden van dat bedrijf worden sinds enkele jaren bedreigd door een groep criminelen, omdat die hen verantwoordelijk houden voor het verlies van 400 kilo cocaïne die verstopt zat tussen een zending bananen.

Volgens de rechter is bewezen dat de man het explosief plaatste. Zo zou de auto van zijn zus - waarin de verdachte regelmatig reed - zijn gezien in Kerkdriel vlak voor de vondst van de granaat. Ook is er genoeg bewijs dat hij enkele uren daarvoor een condoleancekaart door de brievenbus van het appartement van de medewerker gooide en zijn huisnummer op de muur kalkte.

Lager dan de eis

De straf valt iets lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat de man zeven jaar de cel inging. Maar de rechtbank acht niet bewezen dat de man ook dreigsms'jes heeft verstuurd.

De 21-jarige man ontkende tijdens een eerdere zitting iets met de zaak te maken te hebben, schrijft Omroep Gelderland.