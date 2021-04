Geen nieuwe meldingen zeldzame trombose na AstraZeneca in Nederland

Bij Bijwerkingencentrum Lareb zijn de laatste dagen geen nieuwe meldingen van de zeer zeldzame AstraZeneca-bijwerking van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes binnengekomen. Dat blijkt uit de tussentijdse gegevens over mogelijke bijwerkingen na vaccinatie, die elke twee weken door Lareb worden gedeeld.

Er is nog steeds sprake van acht meldingen van de zeldzame trombose-klachten. Dat is hetzelfde aantal als vorige week, toen het Lareb met een extra rapportage over trombosemeldingen kwam. Eén persoon is overleden na deze klachten.

Wel kwamen er nog meldingen van 'gewone' trombose en longembolieën na coronavaccinatie binnen. Het is onduidelijk of deze meldingen bijwerkingen zijn van het vaccin. Lareb is bezig met het maken van een overzicht van alle meldingen trombose en embolieën na vaccinatie. Er is inmiddels meer dan 600.000 keer geprikt met AstraZeneca in Nederland.

Andere bijwerkingen

In totaal zijn 33.585 meldingen van 197.652 vermoede bijwerkingen over alle vaccinaties bij het centrum binnengekomen. Die meldingen gaan over ongeveer 3,1 miljoen vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Het gaat vooral om te verwachten bijwerkingen zoals hoofdpijn, je niet lekker voelen, spierpijn en reacties op de prikplek.

Tot nu toe zijn er 225 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Overlijden na vaccinatie betekent niet dat mensen als gevolg van de vaccinatie zijn overleden; de oorzaak van overlijden is bij meerdere meldingen nog steeds onvoldoende bekend. In de meldingen met voldoende informatie zijn bij een groot deel de gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring.

Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen van de vaccinatie mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat dan om bijwerkingen zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise.