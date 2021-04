RIVM: aantal besmettingen afgelopen week gestegen, met name bij jongeren

De afgelopen week is het aantal positieve testen met 6 procent gestegen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. De toename volgt op een korte periode van dalende cijfers in aanloop naar het Paasweekeinde. Het aantal afgenomen testen was met 490.428 ongeveer gelijk aan vorige week.

Dat blijkt uit de weekrapportage van het RIVM. Het reproductiegetal lag 29 maart op 0.97. Dat onderstreept dat de besmettingen toen licht daalden. Een week eerder was het 1.01.

De grootste stijging van het aantal besmettingen doet zich voor bij de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar (+15 procent) en bij de 18- tot 24 jarigen (+ 5 procent). Bij 80-plussers en kinderen onder de 12 daalde het aantal besmettingen juist.

In totaal werden er de voorbije week ruim 51.240 besmettingen geregistreerd. Het percentage positieve testen steeg, van 8,9 naar 9,6 procent. De regio's met relatief de meeste besmettingen waren Limburg-Noord, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord.

Ziekenhuisbezetting stabiel

In de ziekenhuizen stabiliseerde het aantal covidpatiënten. Er liggen nu 2554 mensen met covid in het ziekenhuis, vier minder dan een week geleden. Ook de bezetting van de intensive care is zo goed als gelijk aan die van een week geleden: nu 794 tegen 776 vorige week dinsdag.