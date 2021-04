Cavendish wint weer en pakt voor het eerst in jaren twee zeges op rij

Na een boeiend duel tussen de sprinttreintjes was Cavendish in de laatste meters veel te snel voor de Belg Jasper Philipsen en de Pool Stanislaw Aniolkowski.

Mark Cavendish heeft na de tweede ook de derde etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. De Brit van Deceuninck-Quick-Step was na 212,6 kilometer in Alanya de snelste in de massasprint.

Nadat een eerste vluchtgroepje van vijf renners was teruggefloten, namen Umberto Poli, Nicola Venchiarutti, Iker Ballarin en Ulises Castillo de benen. Het viertal pakte bijna vier minuten, maar het was niet genoeg. Het peloton naderde snel, liet de vluchters nog even bungelen, maar veegde de koplopers op 15,5 kilometer van de meet op.

Voor Cavendish, die gisteren na drie jaar weer eens een zege boekte, was de winst van vandaag een extra opsteker. De laatste keer dat hij twee etappes achter elkaar wist te winnen was in 2015. Toen eindigde hij in de tiende en de elfde etappe van de Ronde van Californië als eerste.