Taakstraf voor oud-politiechef Ad Smit, die familieleden en collega's fêteerde

De voormalige Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit (68) hoeft niet de cel in voor het trakteren van zijn familieleden op kosten van de politie. De rechtbank van Amsterdam legde hem wel een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur op.

Smit gaf tussen 2009 en 2014 voor duizenden euro's aan etentjes in dure restaurants, kaartjes voor voetbalwedstrijden en concerten aan collega's en familieleden.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat Smit negen maanden de cel in ging en een schadevergoeding van 50.000 euro zou betalen.

De rechter legde hem geen celstraf op omdat er toentertijd weinig regels voor het zogenoemde representatiebudget waren waaruit Smit de traktaties betaalde. Het trakteren van collega's was daarom niet strafbaar.

Het fêteren van familieleden is volgens de rechter wel strafbaar, schrijft AT5. Daarom krijgt Smit een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf opgelegd en moet hij een schadevergoeding van 2000 euro betalen aan de Nationale Politie.

'Aanzien politie beschadigd'

De rechtbank rekent het Smit aan dat hij het aanzien en de integriteit van politie heeft beschadigd. "Zijn handelen heeft grote maatschappelijke impact omdat dit het vertrouwen van het publiek in de politie in het algemeen raakt", staat in het oordeel.

De rechtbank hield bij het oordeel onder meer rekening met het feit dat de oud-politiechef lang moest wachten op het proces. Ook was niet precies te achterhalen welke wedstrijden, concerten en diners waren bezocht door collega's en welke door familieleden.

'Paste binnen de cultuur'

Smit zei op een eerdere zitting dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat alles paste binnen de cultuur van de Amsterdamse politie op dat moment.

In 2018 werd hij drie maanden voor zijn pensioen oneervol ontslagen.