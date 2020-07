Verbod op demonstraties met trekkers in meerdere veiligheidsregio's

Na Utrecht stellen ook andere veiligheidsregio's een verbod in op demonstraties met landbouwvoertuigen. Het gaat om de regio's Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek.

De verboden komen kort voor de actie van de Farmers Defence Force (FDF). Die boerenbeweging wil morgen demonstreren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Ze keren zich met name tegen het plan van het kabinet om de hoeveelheid eiwitten in veevoer te verlagen. Het is de bedoeling om zo de stikstofuitstoot te verminderen, maar volgens de boeren lijden hun dieren daaronder.

De drie veiligheidsregio's melden dat er vanaf middernacht tot en met woensdag 23.59 uur een verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen is ingesteld.

Eerder verbod in Utrecht

Eerder stelde de Veiligheidsregio Utrecht al een verbod in op acties met landbouwvoertuigen. Dat was omdat de FDF niet kon aangeven hoeveel tractoren afkomen op de demonstratie. De betogers zijn ook niet welkom bij het pand van het RIVM, waar ze wilden actievoeren. Wel is er ruimte voor 2000 mensen bij de Biltse Rading. Legervoertuigen schermen het RIVM-gebouw af.

Op het verbod in Utrecht reageerde de FDF door de achterban op te roepen om met de auto te komen. Ook zei voorman Mark den Oever dat hij "geen enkele boer ongelijk kan geven" als die toch met de tractor gaat rijden.