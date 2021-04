AFM waarschuwt voor verhitte woningmarkt en overspannen beurs

De records die worden gebroken op de aandelenbeurs leiden tot zorgen bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). "Het voelt oncomfortabel en we zijn er niet helemaal gerust op", zegt voorzitter Laura van Geest. "De aandelenmarkten breken records en lijken losgezongen te raken van de reële economie."

2020 was een bijzonder roerig jaar voor de economie, de financiële markten en de woningmarkt, schrijft de AFM in zijn jaarverslag. Door de coronapandemie zakte de economie in elkaar en beleefden de beurzen turbulente tijden, met diepe dalen en nieuwe pieken en meer beleggers. De huizenmarkt is oververhit en prijzen rijzen de pan uit.

Veel verliep echter ook wel goed en soepel. De langverwachte brexit en de verschuiving van de Europese effectenhandel naar Amsterdam ging geruisloos, mede dankzij de goede voorbereidingen van marktpartijen. Minder rustig gaat het op andere markten.

Jongere beleggers

Uitgerekend in de coronacrisis, met alle onzekerheid en volatiliteit, nam de belangstelling voor beleggen sterk toe, vooral bij jongeren. Het aantal beleggers steeg met 11 procent naar 1,6 miljoen huishoudens.

Meer de helft van de startende beleggers is tussen de 18 en 34 jaar oud, vaker hoger opgeleid dan de ervaren belegger en ook vaker vrouw. Ze steken er minder geld in, maar nemen meer risico. 62 procent heeft minder dan 5000 euro om te beleggen. Voor veel beleggers is duurzaam en groen beleggen steeds belangrijker, voor de kleine beleggers speelt dat minder.

De lage spaarrente en de wens om vermogen op te bouwen maakt beleggen populair, gestimuleerd door de opkomst van gemakkelijke beleggingsapps.

Starters niet geholpen

De AFM blijft waarschuwen voor de verhitte woningmarkt waar oud rijk is en jong arm. "Koopstarters halen alles uit de kast om een woning te bemachtigen en omdat extra woningaanbod uitblijft, drijft dit de prijzen alleen maar op.

De neiging om koopstarters meer financieringsruimte te geven met soepeler regelingen lijkt sympathiek maar pakt averechts uit, vindt de AFM. "Meer geld leidt tot meer vraag en tot hogere prijzen. De problemen voor de koopstarters worden alleen maar groter en maken de huidige huizenbezitter spekkoper", aldus Van Geest.

Meer bouwen zou de woningmarkt echt helpen, maar dan is de vraag vooral waar. Nieuwe bouwlocaties stuiten vaak op protest van burgers, want die hebben ze liever niet in het groen of in de eigen achtertuin. Volgens de AFM vergt het huizenbouwen vooral dapperheid bij de overheid.

Hoe kan het op de beurs zo goed gaan in zulke moeilijke economische tijden? NOS op 3 legt dat aan je uit. In het beursspel hieronder handel jij met voorkennis op de beurs van 2020. Zo kom je achter de winnaars en de verliezers, en de oorzaak van de stijgende koersen.