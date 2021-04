De uitzending van 13 april

Wat doet het kabinet met de terrassen?

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid geven om 19.00 uur weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Zondag liet een woordvoerder al weten dat er per 21 geen versoepelingen komen, een week later mogelijk wel.

Na die mededeling riep een aantal burgemeesters op om tóch de teugels te laten vieren en in ieder geval de terrassen te heropenen. Ook sommige ziekenhuizen zeggen dat dat best kan. Is er nog een kans dat het kabinet al wél met versoepelingen komt?

Voorafgaand aan de persconferentie maakt het kabinet bekend of het de vaccinatiestrategie gaat aanpassen. Mogelijk besluit De Jonge om prikken met AstraZeneca onder de 60 jaar toch toe te staan voor wie dat vaccin zelf wil. We bespreken de corona-ontwikkelingen met epidemioloog Olaf Dekkers en onze politiek verslaggever Arjan Noorlander.