NAVO-chef waarschuwt Rusland: stop met troepenopbouw aan grens Oekraïne

Daarnaast heeft de Amerikaanse minister van Defensie Austin tijdens een bezoek aan Duitsland vanochtend aangekondigd de terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Duitsland, dat is ingezet onder oud-president Trump, stop te zetten. Het Pentagon zal juist 500 extra troepen naar de basis in Duitsland overplaatsen.

Eerder vandaag riep Moskou juist de VS op weg te blijven uit de regio, omdat de militaire aanwezigheid van Oekraïne een gevaarlijk 'kruitvat' zal maken. Op dit moment zijn de Amerikanen met enkele oorlogsschepen aanwezig in de Zwarte Zee.

Volgens NAVO-chef Stoltenberg probeert Rusland het toetredingsproces te verstoren, door het conflict in Oost-Oekraïne aan te wakkeren. "Het is aan de dertig NAVO-lidstaten om over toetreding van Oekraïne te beslissen, en niemand anders", zei de Noor bezorgd. Morgen wordt de situatie in Oekraïne besproken op een digitale NAVO-conferentie, meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen.

Het land wil graag lid worden van de NAVO , maar volgens de Verenigde Staten is het land daar nog niet klaar voor, omdat Kiev eerst een aantal belangrijke hervormingen moet doorvoeren. Ook territoriale stabiliteit is doorgaans een vereiste voor lidmaatschap van het militaire bondgenootschap.

Volgens Oekraïne probeert het Kremlin het conflict in Oost-Oekraïne te laten escaleren, onder meer door intimidatie via troepenopbouw aan de grens en de inzet van propaganda via Russische kanalen in het land. Koeleba roept het Westen op meer sancties in te stellen tegen Rusland en militaire hulp te verlenen.

Rusland moet per direct stoppen met de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne en zich terugtrekken uit Oost-Oekraïne. Die oproep deed NAVO-chef Stoltenberg na een ontmoeting met de Oekraïense minister Koeleba van Buitenlandse Zaken. De NAVO-chef spreekt van de grootste Russische militaire aanwezigheid aan de grens sinds de annexatie van de Krim in 2014.

Austin brengt deze week ook een bezoek aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel en het Verenigd Koninkrijk. Het is niet bekend of hij de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken ook zal ontmoeten.

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Rjabkov waarschuwt de VS "voor hun eigen bestwil" niet in de buurt te komen van de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland in 2014 heeft geannexeerd. Volgens Rjabkov test de VS de Russische reactie uit door "op onze zenuwen te werken".

Rusland heeft altijd ontkend betrokken militair aanwezig te zijn in Oost-Oekraïne. Ook heeft het de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Loegansk nooit erkend.

Wel stelt het in actie te zullen komen wanneer Russische staatsburgers in het gebied iets overkomt. Inwoners van die regio kunnen sinds 2019 via een eenvoudige procedure in aanmerking komen voor een Russisch paspoort. Daardoor is het aantal Russische staatsburgers in het gebied vergroot,

Weer twee doden

De oorlog in Oost-Oekraïne heeft volgens de Verenigde Naties aan 13.000 mensen het leven gekost. Ondanks verschillende staakt-het-vuren laait het conflict herhaaldelijk op. De afgelopen weken zijn de dodelijkste in lange tijd: sinds het begin van dit jaar zijn er zeker vijftig doden gevallen.

Vanochtend kwam een Oekraïense militair om het leven bij een drone-aanval in de regio Donetsk. Ook raakten twee militairen gewond. Het rebellenleger in Loegansk zegt vanochtend een militair te hebben gedood, maar dat is nog niet door het Oekraïense leger bevestigd.