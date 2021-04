Confronteren winkeldief kost Koreman kwalificatiekans: 'Niet de slimste zet'

"Daardoor ben ik heel erg gaan compenseren en is heel mijn linker 'keten' ontregeld, zeg maar. Ik kreeg wat last van mijn achillespees, dat soort dingetjes."

Vier weken geleden deed je een poging een "forse kerel" staande te houden. Is je afmelding een direct gevolg daarvan? "Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Ik heb daar twee gebroken ribben aan overgehouden. In eerste instantie dachten we dat het een opgerekte spier was, dus ik ben gewoon door blijven trainen en heb nog een halve marathon gelopen."

Maar de cirkel in zijn agenda werd een kruis. Koreman moet zondag verstek laten gaan, hij heeft nog te veel last van de gevolgen van zijn aanvaring met een winkeldief . De blik wordt verlegd naar mei, het optimisme blijft. "Ik schat mijn kansen op Tokio in op 50 procent."

"Ik heb ook nog steeds last van mijn ribben. Ik had gehoopt dat dat iets sneller weg zou zijn. Het is nu iets meer dan vier weken geleden, maar ik ben nog niet pijnvrij. Bij het aandoen van mijn sokken heb ik er nog steeds last van."

Misschien een gemene vraag, maar heb je spijt van die actie?

"Spijt niet. Op dat moment denk je er niet over na. Die winkeldief doet iets wat niet hoort en mijn reactie was om er achteraan te rennen. Om toch een beetje vertrouwen in de mensheid te houden, denk ik. Maar het is in mijn situatie misschien niet de slimste zet geweest, nee. Ik had het beter net ná de Olympische Spelen kunnen doen."

Er mogen drie lopers naar Tokio. Jij hebt met 2.11.07 de vierde tijd gelopen. Hoe schat je je kansen in?

"Op 50 procent. Er moet heel hard gelopen worden. Ik moet onder de tijd van Bart (van Nunen, red.) kruipen om kans te maken. Hij liep 2.10.16, dus ik moet één seconde per kilometer sneller. Ik heb bij mijn vorige marathon, in Wenen, zes minuten van mijn PR af gelopen, dus ik heb er alle vertrouwen in dat een minuut ook wel haalbaar is."