Vitesse slaat slag tijdens eerste transferperiode

Vitesse heeft met drie aanwinsten flink huisgehouden op de transfermarkt. De eerste zomeraanwinst van Vitesse komt, niet geheel verrassend, uit Duitsland. De 24-jarige Maximilian Wittek was transfervrij maar speelde afgelopen seizoenen voor Greuther Fürth, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga.

Vitesse heeft sinds dit voorjaar een Duitse technisch directeur in Johannes Spors. Eind mei haalde Spors zijn landgenoot Thomas Letsch als trainer naar Arnhem. En nu heeft met Wittek dus ook de eerste speler de grens overgestoken. De verdediger heeft voor drie jaar getekend bij de club uit Arnhem.

Wittek doorliep de jeugdopleiding van 1860 München, waar hij ook zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Sinds 2017 speelde hij bij Greuther Fürth.

De voormalig jeugdinternational is in zijn nopjes met de transfer. "Ik kijk ernaar uit om op het hoogste niveau in Nederland uit te komen. Daarnaast denk ik dat de speelstijl van Vitesse mij goed past", aldus Wittek op de website van zijn nieuwe werkgever.

Tweede verdediger

Naast Wittek heeft Vitesse nog een verdediger aangetrokken: Jacob Rasmussen. De Deen wordt gehuurd van Fiorentina maar ook hij was vorig jaar actief in de Tweede Bundesliga, bij Erzgebirge Aue.