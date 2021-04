Ook Tsjakadoea en Catharina missen EK judo door coronabesmetting in Georgië

Na Frank de Wit moeten ook Tornike Tsjakadoea en Simeon Catharina de EK judo, die vrijdag in Lissabon beginnen, aan zich voorbij laten gaan vanwege een coronabesmetting.

Catharina behoorde tot de judoploeg die vorige maand voor een internationaal trainingskamp in Georgië verbleef. Hij is daar, net als De Wit, besmet geraakt met het coronavirus. De judoka, die uitkomt in de klasse tot 100 kilogram, heeft daardoor te lang aan de kant gestaan om op tijd fit te zijn voor de titelstrijd in Portugal.

Grandslamtoernooi

Lichtgewicht Tsjakadoea (tot 60 kilogram) was ook in Georgië, maar niet voor het trainingskamp. Hij heeft het virus vermoedelijk opgelopen tijdens het grandslamtoernooi in Tbilisi.

De Nederlandse judoploeg voor Portugal bestaat nu nog uit dertien judoka's.