Fruittelers nachtenlang in touw om gewassen te beschermen tegen vorst

Fruittelers door het hele land zijn al nachten in de weer om hun gewassen te beschermen tegen de vorst. Dat doen ze met behulp van speciale kacheltjes of door de gewassen te beregenen.

"De komende drie nachten zullen we nog wel in touw zijn", zegt teler Theo Wolters uit Groessen tegen Omroep Gelderland. De afgelopen nachten was hij ook al druk met het verwarmen van zijn gewassen. "Een nachtje zonder slaap lukt nog wel, maar de tweede nacht wordt al wat lastiger."

Wolters zet kacheltjes in tegen de vorst. "Van die kacheltjes met ventilators, daar kun je een graad of 3 vorst mee hebben." Als het nog kouder wordt, heeft hij ook nog speciale vuurkorven.

Beregenen

Een andere manier om gewassen te beschermen tegen de vorst is beregenen. Door het beregenen ontstaat er een beschermend laagje ijs rond het bloemetje met de beginnende vrucht.

"Het zijn vreemde nachten", zegt Patricia Flikweert uit Aardenburg tegen Omroep Zeeland. "Gisteren bijvoorbeeld ging om 22.00 uur ons vorstalarm af. Daarna is de temperatuur constant rond het vriespunt blijven schommelen. We zijn toch maar gaan beregenen, omdat de temperatuur vaak rond zonsopkomst nog iets daalt."

Ook Flikweert verwacht de komende nachten weinig te slapen. "Het hoort er een beetje bij. Tegen het weekend zullen we er wel vanaf zijn. Moeder Natuur geeft ons een hoop mooie dingen, maar dit is wel even spannend."

Kosten

Telers zijn gewend rekening te houden met de voorjaarsvorst, maar als die lang aanhoudt, kan het in de papieren lopen. Bijvoorbeeld omdat telers extra krachten moeten inhuren. Of omdat ze kacheltjes of vuurkorven moeten huren.

Zoals Alart Blom uit Deil. Hij heeft kersen- en pruimenbomen en beregent liever niet. "Als de bloesems openstaan, heb je door beregenen juist kans dat er een schimmel in de bloesems komt. Dat is eigenlijk het nadeel met steenfruit."

Wel neemt hij andere voorzorgsmaatregelen. "Je kunt een klein beetje voeding spuiten, dat scheelt al iets. Of je kunt de kappen dichtmaken, maar bij ons is het al te grootschalig om die kappen binnen een week tijd allemaal dicht te hebben."

Bovendien zou hij daarvoor extra personeel moeten inhuren. "En dan loop je ook het risico dat je twee weken later weer met vorst te maken krijgt. Het is voor ons een beetje afwachten dus, maar altijd wel spannend."