Geen man overboord bij Oranje na nederlaag tegen Spanje: 'Heel goed moment'

Nederlaag tegen Spanje op 'heel goed moment' voor Oranje richting Spelen - NOS

"Ik vind het niet zo erg dat ze niet naar de Olympische Spelen gaan." Het is duidelijk. Bondscoach Sarina Wiegman is een paar dagen later nog steeds onder de indruk van de Spaanse ploeg die Oranje op een kansloze nederlaag trakteerde. De regerend Europees kampioen en WK-finalist verloor afgelopen vrijdag met 1-0 van Spanje, maar vooral de manier waarop was pijnlijk. Oranje kwam er niet te pas tijdens de wedstrijd in Marbella en werd negentig minuten lang onder druk gezet. "Dat maken we niet zo heel vaak mee, dus dat vond ik heel erg knap van Spanje."

Het Nederlands elftal speelt om 18.30 uur weer een oefenwedstrijd, ditmaal tegen Australië. Het duel is te volgen in het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO Radio 1 zijn er flitsen van de wedstrijd en beelden zijn te zien in het late Journaal, omstreeks 23.30 uur op NPO 1.

De kracht van Spanje kwam niet als een verrassing voor Wiegman, die zich bewust met de Spaansen wilde meten. "Spanje is al jaren heel erg in ontwikkeling qua positiespel. Wij wilden zien hoever wij zijn ten opzichte van hen. Wereldwijd zijn zij de best voetballende ploeg." "Er is geen man overboord. Het is heel goed dat het nu aan het licht komt, om op de Spelen zo goed te zijn als we kunnen zijn." En daar heeft Wiegman gezien de reactie van haar speelsters tijdens de training wel vertrouwen in. "Je ziet al direct dat we een stap vooruitmaken." Vanavond is Australië de volgende tegenstander in de oefencampagne richting de Olympische Spelen. Dat is het soort tegenstander dat Oranje beter ligt. "Het spel is opportunistischer. Australië geeft meer ruimtes weg en ik verwacht dat we daardoor zelf beter aan de bal kunnen zijn." Dat is ook de verwachting van Jackie Groenen. "Het was heel duidelijk voor iedereen dat we tegen Spanje een lastige wedstrijd hadden. Het is een goede les geweest voor ons", zegt Groenen. "Hopelijk kunnen we dinsdag weer winnen. Dat zou fijn zijn voor de moraal."

Jackie Groenen tijdens de training van Oranje - ANP

De 26-jarige middenveldster zal op het veld van het Goffertstadion redelijk wat bekenden tegenkomen uit de Engelse competitie, waarin ze speelt voor Manchester United. Met die club speelde ze onlangs mee in de eerste wedstrijd van de vrouwenploeg ooit op Old Trafford, de iconische thuishaven van United. Een bijzonder moment voor de club en voor Groenen. "Het was geweldig. Het was natuurlijk jammer dat er geen fans waren, die missen we echt. Maar om daar een keer zelf te kunnen voetballen was wel heel tof." Bovendien liet Groenen in die wedstrijd tegen West Ham United haar klasse zien met een fraaie assist op Christen Press, die er 2-0 van maakte.