Minderjarigen in Twente drinken weer meer en op jongere leeftijd

Het aantal minderjarige jongeren in Twente dat ooit alcohol heeft gedronken, stijgt weer. Na een jarenlange afname is het percentage weer op het oude niveau van 2015.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de GGD Twente over eind 2020. Waar in 2019 nog 38 procent van de jongeren uit de tweede klas al weleens alcohol had gedronken, is het aantal vorig jaar gestegen naar 52 procent. Vooral jonge meisjes drinken eerder.

"Met alcohol zijn we nooit het beste jongetje van de klas geweest, maar nu zijn we weer terug op het oude niveau van 2015. Daar maak ik me wel zorgen over", zegt Marieke Weernink, epidemioloog bij de GGD Twente tegen RTV Oost.

Niet alleen eerder, ook meer

In de cijfers valt ook op dat minderjarigen in Twente niet alleen eerder, maar ook fors meer drinken dan voor de coronacrisis. Zo steeg het aandeel meisjes dat minstens vier glazen alcohol op een avond drinkt tot bijna een derde. In 2019 was dat nog een kwart.