Wake en opnieuw protesten in Minneapolis na doodschieten zwarte man

In en om de Amerikaanse stad Minneapolis is opnieuw geprotesteerd vanwege de dood van Daunte Wright, die afgelopen weekend om het leven kwam nadat een agent hem had neergeschoten. De lokale politie zegt dat het er alle schijn van heeft dat het per ongeluk gebeurde, omdat de agent haar pistool aanzag voor een stroomstootwapen.

De dood van Wright, een zwarte man van 20, leidt al dagen tot een gespannen sfeer in Minneapolis. Ook omdat in de stad het proces gaande is tegen oud-agent Derek Chauvin, die terechtstaat voor de dood van George Floyd.

De politie heeft bodycambeelden van het doodschieten van Wright openbaar gemaakt, waarop te horen is dat de agent haar taser wilde gebruiken: