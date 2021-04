Zeker twintig doden bij busongeluk Peru

Bij een busongeluk in Peru zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Veertien mensen raakten gewond.

De touringcar van Fama Tours reed in bergachtig gebied in de provincie Pomabamba en was onderweg naar de hoofdstad Lima. De bus raakte door onbekende oorzaak in een slip en sloeg over de kop. Achttien mensen overleden ter plaatse, twee anderen stierven op weg naar het ziekenhuis.

In Peru gebeuren geregeld ernstige busongelukken. Dat komt vaak door de slechte staat van de wegen en gebrekkig onderhoud van de voertuigen. Jaarlijks komen in het land ruim 4200 mensen om het leven in het verkeer, schat de Wereldgezondheidsorganisatie.