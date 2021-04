Wekdienst 13/4: Persconferentie Rutte en De Jonge • 'Pedojagers' voor de rechter

Goedemorgen! Demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid geven weer een persconferentie over de coronamaatregelen. En in Arnhem moeten vijf zogeheten pedojagers voor de rechter komen.

In de coronapersconferentie ga je vanavond waarschijnlijk niet veel nieuws horen. Dankzij Haagse bronnen is het meeste al gelekt. In 'Lang verhaal kort' legt NOS op 3 uit wie de coronamaatregelen elke keer lekken en waarom. Beluister de podcast hier .

Wat heb je gemist?

Ruim vier op de tien zestigplussers zien een prik met AstraZeneca niet meer zitten, blijkt uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van de NOS. Dat komt door de beslissing van het kabinet om mensen onder de 60 jaar niet meer met AstraZeneca te vaccineren, vanwege mogelijke gezondheidsrisico's.

De vaccinatiebereidheid als geheel is niet afgenomen, maar bijna zes op de tien Nederlanders zouden wel graag zelf willen bepalen met welk vaccin ze worden ingeënt. Nederlanders hebben het meeste vertrouwen in het vaccin van Pfizer.

Ander nieuws uit de nacht

Japan gaat koelwater kernreactor Fukushima in zee lozen: de eerste lozing staat gepland voor over twee jaar, zodat de exploitant genoeg tijd heeft om het water te zuiveren van schadelijke isotopen. De Japanse regering zegt dat het verwijderen van het koelwater een noodzakelijke stap is in de ontmanteling van de reactor.

Gemiddeld schooladvies vorig jaar lager, vooral voor meisjes: de schooladviezen voor leerlingen uit groep 8 vielen gemiddeld lager uit dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. De oorzaak is het schrappen van de eindtoets, vanwege de coronacrisis. Daardoor kon het schooladvies dat docenten in februari hadden gegeven, niet meer naar boven worden bijgesteld. Vooral meisjes kregen een lager schooladvies. Dat komt omdat zij vaker dan jongens een hogere score op de eindtoets halen.

'Vrouwen, migrantengroepen en ouderen moeten meer gaan werken': in 2050 zijn er veel meer 80-plussers in Nederland, terwijl er naar verhouding minder mensen werken. Volgens het demografisch instituut NIDI is de enige oplossing vrouwen, migranten en ouderen vaker en meer uren te laten werken.

En dan nog even dit:

Goed nieuws over Marshelikopter Ingenuity. Er is een oplossing voor de computerproblemen van het helikoptertje. Vrijdag werd een test afgebroken door een controleprogramma, voordat het toestel echt een vliegpoging kon wagen. Een team van NASA heeft nu geconcludeerd dat de helikopter wel gezond is. Cruciale systemen om het apparaat op de koude planeet in leven te houden, doen het gewoon. Maar de software die toeziet op het goed functioneren van het vliegsysteem moet worden aangepast en opnieuw worden geïnstalleerd.

Hoe veel tijd het testen, uploaden en rebooten precies gaat kosten weet NASA niet, maar de vluchtleiding mikt nu op een datum ergens volgende week.