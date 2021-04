Verzet tegen windmolens leidde tot meer inspraak, maar het gaat toch weer mis

Aanstaande vrijdag doet de rechter uitspraak in de zaak tegen Jan H. (59) en Jan Nieboer (63). Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van bedreigingen, gericht tegen bedrijven en personen die meewerkten aan de bouw van windmolens in Drenthe. Ook brengt het OM ze in verband met dumping van asbest op de plek van de windmolenparken,

Volgens justitie hebben de acties enorme onrust en angst veroorzaakt. De twee Jannen zouden daar niet slechts verantwoordelijk voor zijn; ze zouden de angst welbewust hebben gecreëerd.

Sinds hun felle verzet realiseert de overheid zich dat omwonenden van toekomstige windmolenparken meer te zeggen moeten krijgen. Al lijkt die les inmiddels alweer vergeten.

Overheid negeerde omgeving

De acties in Drenthe waren het eerste grote windmolenprotest in Nederland. Het begon toen windondernemers ruim tien jaar geleden plannen ontwikkelden voor molens bij de N33 bij Meeden en de Drentse Veenkoloniën. Typerend voor de aanpak was dat de omgeving, inclusief de gemeente, niets te vertellen had. De Rijksoverheid nam de regie meteen in handen.

Jurist en politicoloog Sanne Akerboom onderzoekt de Drenthe windmolenzaak. "Pas op het moment dat de overheid bijna klaar is met het besluit, horen mensen die er wonen er voor het eerst van. De bewoners denken dan dat ze mogen meepraten over de manier waarop zo'n park er komt of zelfs óf zo'n park er komt. Maar op dat moment heeft de overheid al aan alles gedacht: geluidsnormen, afstandsnormen, de bescherming van de natuur."

De jarenlange windmolenprotesten waren een gevolg van deze top down-benadering, zegt Akerboom. "De overheid vraagt in de inspraak niet meer om input. Dat is voor die mensen heel frustrerend, het is heel moeilijk te begrijpen."

Molotovcocktails en asbestdumpingen

De afgelopen jaren escaleerde het protest. Er werd brand gesticht, met molotovcocktails gegooid en asbest gedumpt. Boeren die de turbines bouwen, vonden met beton volgegoten blikken met pinnen op hun land, bedoeld om voertuigen te beschadigen. En er werden dreigbrieven verstuurd. In 2019 worden twee mannen opgepakt, Jan H. en Jan Nieboer. Het blijken de twee leiders van het protest.

Een inwoner vertelt hoe omwonenden zich geschoffeerd voelden. "Op den duur zei het dorp: rot dan maar op, met je windmolens."