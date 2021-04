Gruppe S. wilde naar Rijksdag om 'in een klap alle politici uit te schakelen'

Gruppe S. - NOS

In Duitsland begint vandaag het proces tegen elf leden van de zogeheten Gruppe S. Ze worden ervan verdacht aanslagen te hebben beraamd op moskeeën, asielzoekerscentra en het Duitse parlement. Volgens de verdediging ging het om grootspraak en machogedrag, "kroegpraat", maar daar denkt Duitse justitie anders over. "Als de verdachten hun geplande terreurdaad hadden kunnen uitvoeren, dan hadden we te maken gehad met een zeer brute, omvangrijke moordmachine", zegt hoofdrechercheur van de deelstaat Baden-Württemberg Ralf Michelfelder. Hoofdverdachte is Werner S. Hij was de aanvoerder van de groep. Het was S. die in 2019 in de rechtsextremistische scene van burgerwachten en broederschappen op zoek ging naar "intelligente, harde, brute, snel en voortvarende" mannen, want - zo valt te lezen in talloze Telegramberichten - hij wilde in actie komen. "We hebben het over oorlog. Wie daar niet tegen kan, is hier niet op z'n plek."

Hoofdverdachte Werner S., hij zou aanvoerder van de groep zijn geweest - NOS

Hij vond een tiental mannen die er precies zo over dachten als hij. Ze vonden elkaar in hun haat tegen asielzoekers, moslims, politiek andersdenkenden en de wil om daar iets mee te doen. Politie las mee De plannen van de groep kwamen aan het licht doordat een van de leden van de groep, Paul-Ludwig U., naar de politie stapte. Hij is zowel getuige als verdachte in het proces. Door zijn tip las en luisterde de politie al vroeg mee. Online en in levenden lijve werden plannen gesmeed - en die werden al snel concreet. Er werden doelwitten uitgezocht, wapens besteld, geld ingezameld voor meer vuurkracht. Op een dag zouden in veertien steden moskeeën aangevallen moeten worden, met geweren en handgranaten. Volgens het OM wilden ze "zoveel mogelijk slachtoffers maken onder islamitische medeburgers". Het hogere doel was volgens het OM "de Duitse staat en samenleving ontwrichten en omverwerpen". Dat blijkt ook uit de Telegramberichten. Werner S. schrijft daarin dat er in Duitsland "een totale omwenteling plaatsvinden zal, en die zal heftig en bloederig worden." Het geweld moest nietsontziend zijn. "Zwarte Afrikanen, politici, en mensen van Antifa", ze moesten er allemaal aan geloven. "Ook voor vrouwen en kinderen stoppen we niet." Ook Rijksdag in het vizier Onlangs werd bekend dat de groep ook het Duitse parlement in het vizier had. Ze wilden het parlementsgebouw, de Rijksdag, binnenvallen en "in één klap" alle politici "uitschakelen", zo schrijft S. in een bericht. Hij wilde een militie van duizend man bij elkaar krijgen om "in een keer een einde te maken aan deze nachtmerrie". Daarvoor hadden ze ook al wapens op het oog, waaronder een kalasjnikov en een uzi. Parlementsleden maken zich al langer zorgen over de toegenomen bedreigingen en geweld. Onlangs werd de Rijksdag bestormd door een groep anticoronamaatregel-demonstranten. De politie wist ze met moeite buiten te houden. De aanvallers zwaaiden met zogenoemde Reichskriegsflagge, een vlag die vooral door extreemrechts wordt omarmd.

Protest bij de Rijksdag, afgelopen augustus - AFP