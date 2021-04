Onrustig Bayern heeft in Parijs stunt nodig: 'Flick of Salihamidzic moet weg'

Hansi Flick (links) en Hasan Salihamidzic in betere tijden na het winnen van de Duitse beker in juli 2020 - EPA

Het rommelt in München en niet zo'n beetje ook. Die onrust wordt alleen maar groter als Bayern vanavond in de Champions League wordt uitgeschakeld door Paris Saint-Germain. Doet FC Hollywood, de bijnaam van Bayern vanwege zijn voortdurende (interne) problemen, zijn naam weer eer aan? Natuurlijk, een 3-2 achterstand is in het Parc des Princes best goed te maken. Vooral als je regerend kampioen Bayern München bent en het spel van vorige week zag. Maar het gelijkspel tegen Union Berlin van afgelopen zaterdag bood was nou niet bepaald de opkikker waar ze bij de Rekordmeister op hadden gehoopt. Verstoorde relatie: Flick versus Salihamidzic En dan is er ook de verstoorde relatie tussen trainer Hansi Flick en technisch directeur Hasan Salihamidzic, aangezien de twee al langere tijd een verschillende visie erop nahouden over het te voeren transferbeleid. Flick, die vorig seizoen met Bayern liefst zes prijzen pakte, kreeg afgelopen zomer bijvoorbeeld niet de door hem gewenste versterkingen. Volgens Kicker hoopte hij onder meer op Sergiño Dest, maar werd het Bouna Sarr. En ook de door hem begeerde Callum Hudson-Odoi van Chelsea kwam niet en stapte ineens Douglas Costa de kleedkamer binnen. Ook de peperdure Lucas Hernández kwam vorig jaar van Atlético Madrid naar Bayern, maar de Fransman is ondanks zijn transfersom van 80 miljoen euro lang niet altijd basisspeler. Is dat alleen op basis van sportieve gronden?

De nog altijd geblesseerde tioscorer Robert Lewandowski wordt nog altijd gemist bij Bayern München - AFP

Ook op de uitgaande Bayern-transfers had Flick veel aan te merken, zoals bij de overgang van Thiago Alacantara naar Liverpool (medio 2020). Nu ziet hij tot zijn afgrijzen ook de ervaren David Alaba en Jérôme Boateng richting de uitgang gaan. Beide topspelers komen niet in aanmerking voor een nieuw contract. Het recente nieuws over het vertrek van Jérôme Boateng bij Bayern zorgde vorige week voor nieuwe frustraties bij Flick. En dat terwijl Karl-Heinz Rummenigge, de bestuursvoorzitter van Bayern, net in een interview met The Athletic had geroepen Flick en Salihamidzic een verhelderend gesprek onder vier ogen zouden hebben gehad. Maar dat is nog niet alles. Bekijk hieronder de voorbeschouwing op Paris Saint-Germain-Bayern München:

Het is überhaupt onzeker of Flick komend seizoen nog wel hoofdtrainer van Bayern München is. Hij wordt in Duitsland namelijk gezien als de ideale kandidaat om Joachim Löw na het Europees kampioenschap op te volgen als bondscoach. Nieuwe bondscoach van Duitsland Flick was de assistent van Löw toen Duitsland in 2014 de wereldtitel won en geldt onder meer daarom als de perfecte man om het stokje over te nemen. "Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn contract tot 2023 nakomt", wilde clubvoorzitter Herbert Hainer afgelopen weekend in de voetbaltalkshow Sky90 niets weten over een vertrek van zijn trainer. "Eigenlijk zijn wij het slachtoffer", vond Hainer. "Er wordt over onze trainer gesproken omdat er straks een vacature bij de Duitse bond is. Wij moeten het er steeds weer over hebben en krijgen er veel vragen over." Bestuurslid Oliver Kahn gaat volgens Bild deze week nog met Flick rond de tafel zitten om de toekomstplannen van de trainer te bespreken.

Quote Ik verwacht dat Flick na de twee wedstrijden tegen PSG met de directie gaat praten over zijn wens om naar de Duitse voetbalbond te vertrekken. Lothar Matthäus