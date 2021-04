Japan gaat koelwater kernreactor Fukushima in zee lozen

Japan gaat meer dan een miljoen ton vervuild water van kernreactor Fukushima in zee lozen. De eerste lozing staat gepland voor over twee jaar, zodat de exploitant genoeg tijd heeft om het water te zuiveren van schadelijke isotopen, voorzieningen aan te leggen en vergunningen te regelen.

De Japanse regering zegt dat het verwijderen van het koelwater een noodzakelijke volgende stap is in de ontmanteling van de reactor, die in 2011 werd getroffen door een zware aardbeving en tsunami. De regering wijst erop dat op meerdere plekken in de wereld gefilterd water uit kernreactoren in de zee wordt geloosd.

Naar verwachting duurt het decennia voordat het project helemaal is afgerond. De Verenigde Staten spreken hun steun uit voor de Japanse aanpak en zeggen dat Japan al sinds de kernramp goed samenwerkt met het internationale atoomagentschap. Ook prijst de VS Japan voor zijn transparante besluitvorming.

Bekijk hier een terugblik op de aardbeving en verwoestende tsunami van 11 maart 2011: