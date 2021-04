Versoepelingen als piek 3e golf voorbij is • Besluit terrassen en avondklok uitgesteld

Minister De Jonge kan nog niets zeggen over het moment waarop alles in Nederland weer normaal is en ook de basisregels tegen corona, zoals anderhalve meter afstand houden en veelvuldig handen wassen, niet meer gelden. "Dat is niet in te schatten", zei hij. "Maar we zullen geen dag te lang wachten om ze af te schaffen."

In het 'openingsplan' staat de terugkeer naar normaal gepland voor ergens in de zomer, maar ook dat is nog erg onzeker volgens De Jonge. Hij wees erop dat het mogelijk is dat ook na de zomervakantie de basisregels nog gelden, bijvoorbeeld omdat de mogelijkheid bestaat dat mensen "allerlei tropische varianten van het virus meenemen in hun koffer".