Topomzet Thuisbezorgd door lockdown • Teler verkoopt asperges precies op grens

De constructie die de overheid heeft gekozen om Nederland door middel van sneltesten bij evenementen weer deels te heropenen is hoogst ongebruikelijk, niet transparant en het toezicht ontbreekt. Dat stelt onderzoeksplatform Follow the Money.

Voor de organisatie is een stichting opgericht, Open Nederland, die losstaat van de overheid. Het ministerie van VWS maakt de honderden miljoenen euro's die het project kost naar die stichting over en die kan het naar eigen inzicht besteden. Eerder werd in de media een bedrag van 700 miljoen genoemd, maar met het geld van de sneltesten erbij, die door VWS worden vergoed, is het volgens Follow the Money 925 miljoen.

Het werk van Open Nederland moet ertoe leiden dat mensen die zijn getest binnenkort weer naar een museum, dierentuin of theater kunnen. Hoe de controle op de stichting is geregeld, is onduidelijk. Een raad van toezicht ontbreekt en in de statuten staat ook niets over transparantie en verantwoording van de bestede gelden. Welke opdracht Open Nederland, dat wordt geleid door oud-topmilitair Tom Middendorp, heeft gekregen is niet duidelijk, de opdracht is geheim.

Follow the Money sprak een aantal experts en die zijn verbaasd over het gebrek aan transparantie. De constructie die is gekozen "oogt onrechtmatig en erg onprofessioneel", zegt een van hen. Ze zijn ook verbaasd dat er niet is gekozen voor een openbare aanbesteding. VWS wilde tegenover het onderzoeksplatform niet reageren op vragen over de gekozen constructie.