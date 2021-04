Nieuwe studie: Britse variant inderdaad niet dodelijker • Na maand daling besmettingen Curaçao

De Britse variant van het coronavirus is niet dodelijker dan de 'klassieke' coronavariant. Ook zijn de klachten die de Britse variant kan veroorzaken niet ernstiger. Wel is die, zoals eerder al was aangetoond, besmettelijker. Dat concluderen wetenschappers in twee afzonderlijke onderzoeken die zijn gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet.

Bij een van de onderzoeken werd gekeken naar de gegevens van coronapatiënten die eind vorig jaar positief testten in het zuidoosten van Engeland, toen de Britse variant daar bezig was aan een opmars. De onderzoekers zagen dat de patiënten met de Britse variant meer virusdeeltjes bij zich droegen, en dus besmettelijker waren. Maar er werden geen verschillen gevonden in risico's op een ernstiger ziekteverloop of op overlijden.

Eerder waren er nog aannames dat de Britse variant mogelijk wel dodelijker zou zijn. Onder meer de Britse premier Johnson zei dat. Ook het RIVM stelt dat nog steeds op zijn website, onder het kopje Britse variant. Artsen van verschillende grote ziekenhuizen zeiden twee maanden geleden al tegen de NOS dat ze daar nog geen tekenen van zagen. Hetzelfde gold voor de ernst van de ziekte.