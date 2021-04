'Nieuwe mijlpaal' vaccinatie-strategie VK • Na maand daling besmettingen Curaçao

Vandaag wordt bekend of het kabinet de vaccinatiestrategie gaat aanpassen. Demissionair minister De Jonge laat dan weten of er naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen aanpassingen komen in het vaccinatiebeleid.

De Jonge maakte vorige week bekend dat mensen onder de 60 niet meer het coronavaccin van AstraZeneca krijgen. Gisteren noemde Ernst Kuipers van het LNAZ dat besluit "onbegrijpelijk". De Gezondheidsraad adviseerde vorige week om mensen onder de 60 jaar te vaccineren met een ander vaccin dan AstraZeneca.

Daarnaast zei de Gezondheidsraad gisteren dat het uitstellen van de tweede prik door het kabinet kan worden overwogen, omdat het mogelijk leidt tot minder ziekenhuisopnames. Volgens Kuipers zou het zelfs tot aanzienlijk minder opnames leiden. Mogelijk neemt De Jonge ook dat advies over. Het is de vraag of honderdduizenden tweede prikken dan moeten worden uitgesteld.

Ook komt er mogelijk antwoord op de vraag naar wie de Janssen-vaccins gaan. Zaterdag werd duidelijk dat de eerste helft van de lading vaccins naar het ziekenhuispersoneel gaat dat in direct contact staat met de patiënten. Voor bescherming met het Janssen-vaccin is één prik nodig.