Merkel komt met eigen 'lockdownwet' • Koning bezoekt covid-afdeling van ziekenhuis Dirksland

De gezondheidsautoriteiten in de Verenigde Staten willen voorlopig stoppen met inentingen met het Janssen-vaccin. De diensten CDC en FDA doen gezamenlijk onderzoek naar zes gevallen van zeldzame trombose bij vrouwen tussen de 18 en 48 jaar. Een vrouw is aan de mogelijke bijwerkingen overleden, een tweede ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt The New York Times. De meldingen lijken heel erg op eerdere na vaccinatie met AstraZeneca.

De federale overheid zal stoppen met het vaccineren met het Janssen-vaccin en de verwachting is dat staten en andere aanbieders van vaccins zullen volgen. Morgen wordt er binnen de CDC, de tegenhanger van het RIVM, gesproken over de trombosegevallen. Daarnaast stelt de FDA, dat verantwoordelijk is voor de toelating van medicijnen, een onderzoek in. Totdat de resultaten bekend zijn, wordt een pauze ingelast, zo zeggen CDC en FDA. Ze benadrukken dat ze geen enkel risico willen nemen.

In de VS zijn al bijna 7 miljoen mensen ingeënt met het Janssen-vaccin, dat als belangrijkste voordeel heeft dat er maar een prik voor nodig is om zo goed mogelijk beschermd te zijn.

Nederland heeft meer dan 11 miljoen Janssen-doses besteld, maandag kwamen de eerste vaccins hier binnen. In eerste instantie wordt het ziekenhuispersoneel ermee ingeënt.