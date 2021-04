Kabinet presenteert stappenplan • Volgende week besluit over terrassen en avondklok

Demissionair premier Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge presenteren een stappenplan voor heropening van de samenleving. "De samenleving kan op een verantwoorde manier open", zei Rutte op de coronapersconferentie. "We zetten kleine stappen in het begin en grotere stappen als de kwetsbaarste groepen zijn gevaccineerd."

De eerste stap gaat in op 28 april. Rutte benadrukt dat het een mogelijke datum is. Voorwaarde is dat de derde golf van het virus over zijn piek heen is. Het definitieve besluit wordt volgende week dinsdag genomen. Dan heeft het kabinet het voornemen om de avondklok te beëindigen. Ook is dan het advies om twee mensen per dag thuis uit te nodigen in plaats van één. Buitenterrassen mogen onder voorwaarden weer open en er komt ook een verruiming voor winkels.

Iets eerder, in dezelfde week op 26 april, is het plan dat hoger onderwijsinstellingen weer onder voorwaarden fysiek onderwijs mogen geven.

Tot 7 juli wordt dan de samenleving geleidelijk steeds verder geopend. Zo hoopt het kabinet dat op 26 mei de restaurants weer open kunnen, en per 16 juni evenementen weer mogelijk zijn. Per 7 juli kan het thuisbezoek worden versoepeld tot 6 à 8 personen per dag. Op een nog nader te bepalen datum kan Nederland "terugkeren naar normaal".

Over reizen is nog niets besloten. Het kabinet zegt met nadruk dat om de paar weken bekeken wordt of alle versoepelingen kunnen doorgaan.