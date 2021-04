Borden met basisregels bij persconferentie • Levering Janssen-vaccin aan Europa tijdelijk gestopt

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zegt in een reactie op het besluit in de VS om het Janssen-vaccin voorlopig niet te gebruiken dat de voordelen op dit moment opwegen tegen de risico's.

In de VS heeft de federale overheid het vaccineren met het Janssen-vaccin tijdelijk stilgelegd, in afwachting van een onderzoek naar zes gevallen van zeldzame trombose bij vrouwen tussen de 18 en 48 jaar. Een vrouw is aan de mogelijke bijwerkingen overleden, een tweede ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De verwachting is dat afzonderlijke staten het Janssen-vaccin voorlopig ook niet meer gebruiken. 6,8 miljoen Amerikanen hebben het vaccin al toegediend gekregen.

In Europa loopt al een onderzoek. Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken, zegt het CBG. "Mocht er aanleiding zijn om tot actie over te gaan, zoals het aanpassen van de productinformatie en bijsluiter, dan zullen wij de betrokken instanties, consumenten en zorgverleners informeren", zegt het CBG.