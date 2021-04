NFI: meer zelfgemaakte zware explosieven gebruikt

Het aantal zelfgemaakte zware explosieven in Nederland is afgelopen jaar fors toegenomen, zegt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Vorig jaar deed het NFI onderzoek naar 31 zaken waarin criminelen bommen zelf hadden gemaakt. Dat is bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 2019.

Directeur Marc Elsensohn van het NFI spreekt in NRC van een "schrikbarende toename". Volgens hem worden de explosieven vooral door de georganiseerde misdaad gebruikt en zijn ze bedoeld voor bedreigingen, afrekeningen en aanslagen.

Elsensohn zegt in hetzelfde interview dat zijn instituut de vraag naar explosievenonderzoek niet meer aankan. Het NFI bestudeert handgranaten, plofkraken en zelfgemaakte explosieven. Het aantal onderzoeken naar die drie categorieën verdubbelde de afgelopen vijf jaar naar 107.

Vanwege een geldtekort gaat het NFI de komende vijf jaar minder onderzoeken verrichten voor de politie en het Openbaar Ministerie. Het instituut zegt dat het vorig jaar een tekort van bijna 3 miljoen euro had op een begroting van 83 miljoen euro. De verwachting is dat er de komende jaren een structureel tekort zal zijn.