'Vrouwen, migrantengroepen en ouderen moeten meer gaan werken'

Welke bevolkingsprognose je er ook bijpakt, zeker is dat er in 2050 er in Nederland een stuk meer 80-plussers zijn, terwijl er naar verhouding minder mensen werken. De enige manier om daar wat aan te doen is door vrouwen, migranten en ouderen vaker en meer uren te laten werken, concludeert het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

"De bevolking wordt ouder en het aantal ouderen neemt af", zegt Helga de Valk, directeur van het NIDI. "Dat betekent dat we straks met een kleinere beroepsbevolking zitten, die voor een groot aantal ouderen in Nederland de premies moet ophoesten als we dezelfde voorzieningen willen behouden. Dat heeft weer consequenties voor de economie."

Om de grote groep niet-werkenden tegenwicht te bieden, moet er volgens het NIDI de komende decennia veel gebeuren. "We moeten ons realiseren dat je de krimp alleen kunt voorkomen door hogere arbeidsmigratie, ouderen langer te laten doorwerken en vrouwen meer te laten werken", zegt De Valk. "Het gaat in discussies vaak maar om één van deze zaken, maar de crux van ons rapport is dat ze alle drie van essentieel belang zijn."

Het NIDI stelt daarbij mogelijke beleidskeuzes voor die deze groepen stimuleren om meer te gaan werken. Als kinderopvang bijvoorbeeld gratis wordt, gaan vrouwen waarschijnlijk vaker en meer werken. Of als asielzoekers meteen meer scholing krijgen, kunnen ze sneller aan de slag. En als ouderen vitaler blijven op de werkvloer, zullen ze ook makkelijker langer doorwerken.