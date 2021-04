Gemiddeld schooladvies vorig jaar lager, vooral voor meisjes

Leerlingen van een basisschool leggen de eindtoets af - ANP

De schooladviezen voor leerlingen uit groep 8 vielen vorig jaar gemiddeld lager uit dan in de jaren ervoor. Zo werd er vaker een advies gegeven voor een van de vier vmbo-niveaus: van 41,5 procent van de adviezen in 2019 naar 44,8 procent van de adviezen in 2020. De oorzaak is het schrappen van de eindtoets, vanwege de coronacrisis. Daardoor kon het schooladvies, in februari gegeven door de docent, niet worden bijgesteld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling is het sterkst terug te zien bij meisjes. Zij halen, vaker dan jongens, een hogere score op de eindtoets die leidt tot bijstelling van het schooladvies. Maar die kans was er dus vorig jaar niet. Het aantal meisjes met een vmbo/havo-advies of hoger daalde vorig jaar met 7 procent. Eerder concludeerden het Centraal Planbureau en minister Slob van Onderwijs al dat het wegvallen van de eindtoets negatieve effecten heeft op de kansengelijkheid in het onderwijs.

Doorgaans geeft de docent in de maand februari een schooladvies, het niveau waarvan hij of zij denkt dat het best bij de leerling past. In april volgt de eindtoets. Het advies van de docent kan naar boven worden bijgesteld als de leerling dan goed scoort. Dat gaat maar één richting op; het advies wordt niet naar beneden bijgesteld als een leerling de eindtoets slechter maakt dan het advies.