Grapperhaus erkent dat verwerking persoonsgegevens door NCTV 'juridisch kwetsbaar' is

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bevestigt dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) mogelijk in de fout is gegaan bij het volgen van burgers op internet.

NRC schreef vrijdag dat de NCTV jarenlang persoonsgegevens over burgers heeft verzameld en verspreid. Zo volgden NCTV-medewerkers met nepaccounts sociale media van religieuze leiders en linkse en rechtse activisten. Die informatie belandde onder andere in weekberichten aan gemeenten, politie, AIVD en buitenlandse veiligheidsdiensten.

De NCTV is daar niet voor bevoegd, schreef de krant. Ook is er geen toezichthouder aan wie verantwoording moet worden afgelegd. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben zo'n toezichthouder wel.

Juridisch kwetsbaar

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Grapperhaus dat de NCTV vorig jaar een onderzoek is begonnen naar zijn wettelijke bevoegdheden en de werkzaamheden die worden gedaan. De conclusie was dat er "gaten" gedicht moeten worden en dat de organisatie "juridisch kwetsbaar" is en "versterking behoeft indien daarbij persoonsgegevens worden verwerkt op basis van openbaar bronnenonderzoek".

Grapperhaus is hier in maart over geïnformeerd. Hij wil de uitkomsten voor het zomerreces naar de Kamer sturen en met de Kamer bespreken hoe deze aspecten van het werk van de NCTV wettelijk beter geregeld kunnen worden. Hij zal daar zelf voorstellen voor doen.

Persbureau ANP schrijft dat het gebruik van nepaccounts is stilgelegd totdat er uitsluitsel is of het wettelijk mag.