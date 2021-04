Sevilla mengt zich stiekem in strijd om Spaanse titel

Sevilla mag nog stiekem hopen op de Spaanse titel. De ploeg van oud-bondscoach Julen Lopetegui won een spektakelstuk tegen Celta de Vigo met 4-3 en blijft zo in het spoor van de topdrie.

De nummer vier van de ranglijst staat met nog acht wedstrijden te gaan op zes punten van de koploper Atlético Madrid. Ook het verschil met Real Madrid (vijf punten) en Barcelona (vier punten) is te overzien. Wel is het zo dat in Spanje in de eindstand het onderling resultaat leidend is. Barcelona en Atlético wonnen allebei een keer van Sevilla en speelden het andere duel gelijk.

Op 9 mei speelt Sevilla nog tegen Real Madrid, dat eerder dit seizoen ook sterker was. Een dag eerder neemt Atlético Madrid het in Camp Nou op tegen Barcelona.