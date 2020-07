De Roon en Atalanta blijven voor de 17de wedstrijd op rij ongeslagen

Atalanta geldt als een van de mindere goden in de Champions League, maar is misschien wel het best in vorm van alle ploegen die nog mogen hopen op de eindzege. Dinsdagavond bleef de ploeg van Marten de Roon voor de 17de maal op rij ongeslagen: 1-0 zege op Bologna.

De laatste nederlaag van de Italiaanse stuntploeg dateert van 20 januari, toen SPAL te sterk bleek. Sindsdien werd 14 keer gewonnen en 3 keer gelijkgespeeld, waaronder zeges op AS Roma, Valencia (2x), Lazio en Napoli.

Nederlandse inbreng

Tegen Bologna, met oud-Ajacied Stefano Denswil in de basis, tekende spits Luis Muriel na een uur spelen voor de enige treffer. De Roon speelde de hele wedstrijd bij Atalanta, net als voormalig Heracles Almelo-speler Robin Gosens. Hans Hateboer was geschorst, net als Mitchell Dijks bij Bologna. Jerdy Schouten is geblesseerd.