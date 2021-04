Nederlandse op Barbados na vulkaanuitbarsting op Saint-Vincent: 'Het 'sneeuwt' hier!'

Saint-Vincent - AP

Opnieuw heeft de vulkaan La Soufrière op het Caribische eiland Saint-Vincent as en rook gespuwd. Volgens de directeur van het seismologische centrum van de University of the West Indies is een van de explosies vandaag vergelijkbaar met die van 1902, waarbij toen zo'n 1600 mensen om het leven kwamen. Bij de uitbarstingen van vandaag zijn voor zover bekend geen doden of gewonden gevallen. Zo'n 16.000 mensen hebben afgelopen weekend 'de rode zones' verlaten. Enkele tientallen mensen hebben geen gehoor gegeven aan de oproep tot evacuatie. Premier Ralph Gonsalves heeft de achterblijvers opnieuw opgeroepen het gebied rond de vulkaan te verlaten. "Het wordt echt tijd dat jullie gaan, het is gevaarlijk", zegt hij volgens persbureau AP. "De aswolken vernietigen alles op hun pad", zegt ook de directeur van het seismologisch centrum. "Iedereen die niet is geëvacueerd, moet onmiddellijk weg." Volgens vicepremier Montgomery Daniel is de schade vooral in het noordoostelijke deel van het eiland enorm. "Wat ik zag was verschrikkelijk", zegt hij volgens AP. Straten, auto's en gebouwen zitten onder het as, zo is te zien op beelden. Ook boerderijen zijn bedolven onder een grijze laag, landbouwgrond is voorlopig onbruikbaar.

Straten op Caraïbisch eiland bedolven onder dikke aslaag na vulkaanuitbarsting - NOS

La Soufrière barstte vrijdagochtend uit, voor het eerst sinds 1979. Donkere aswolken reikten kilometers hoog. Eilandbewoners werden onder meer met cruiseschepen naar omliggende eilanden als Saint-Lucia, Grenada, Barbados en Antigua gebracht. 'Ene na andere aswolk' De aswolken van de La Soufrière hebben ook omringende eilanden bereikt. "Het 'sneeuwt' hier!", zegt de 40-jarige Maartje van der Maas, die op Barbados woont, ruim 170 kilometer ten oosten van Saint-Vincent. "Ik kijk nu naar buiten en zie de ene na de andere aswolk voorbij vliegen." Volgens de Nederlandse ligt er over het hele eiland zo'n 5 centimeter as. "Op Saint-Vincent is het wel 15 centimeter, dus het kan nog erger. Maar het is niet best, de hele wereld is grijs." Autoriteiten hebben de bewoners van Barbados, zeker mensen met ademhalingsproblemen, verzocht om binnen te blijven. "Ironisch, want we waren net uit de lockdown", zegt Van der Maas. Op foto's van Van der Maas is te zien hoe ook Barbados is getroffen:

Maar de grootste klus moet nog komen, want hoe maak je een eiland asvrij? "Goede vraag, daar breek ik al de hele dag mijn hoofd over", vraagt ook de Nederlandse zich af. "Elke keer als ik iets wegveeg of spuit, komt er weer een nieuwe aswolk. En ze zeggen dat dat nog wel een maand kan doorgaan zo." Het einde lijkt nog niet in zicht. Afgelopen weekend waren er meerdere kleine uitbarstingen van de vulkaan op Saint-Vincent. Gisteren leidde een stevige explosie zelfs tot stroomuitval. Ook zijn er zorgen over het drinkwater, dat vervuild raakt door de vele hoeveelheden as. De wateren hiertegen beschermen, is volgens de autoriteiten ondoenlijk. "Het is ook nog eens droogseizoen, we hebben al jaren last van droogte", zegt Van der Maas. "Iedereen heeft nu water nodig om schoon te maken, dus de lokale autoriteiten hebben al opgeroepen om heel zuinig te zijn. We zitten vandaag al op 60 procent van wat we normaal gebruiken, en het is nog maar 13.50 uur."

De bruine vlek is de aswolk, de beigebruine waas boven Barbados - Earth at Large, F. Valk