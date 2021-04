Almere City ziet kans op directe promotie slinken na nieuw puntenverlies

Almere City heeft door een 1-1 gelijkspel thuis tegen Telstar dure punten laten liggen in de strijd om directe promotie. De achterstand op De Graafschap, de nummer twee in de stand, bedraagt met nog vijf speelrondes te gaan drie punten. De eerste twee ploegen promoveren direct naar de eredivisie.

Almere City creëerde in de eerste helft de meeste kansen, maar ging toch met een achterstand de rust in. Tegen de verhoudingen in kwam de nummer twaalf van de eerste divisie op voorsprong. Almere-verdediger Ruggero Mannes schoof de bal in de voeten van Glynor Plet, die de bal koelbloedig in het doel schoof.

Ook in de tweede helft bleef het kansen regenen voor de thuisclub, maar Telstar-keeper Jasper Schendelaar wist met een aantal knappe reddingen zijn doel lang schoon te houden.

Het duurde tot diep in de blessuretijd totdat Almere de verdiende gelijkmaker maakte. Radinio Balker kopte een vrije trap van Jorrit Smeets tegen de touwen en redde een punt voor zijn club.