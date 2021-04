Brand verwoest industrieel erfgoed in Sint-Petersburg

Een grote brand in Sint-Petersburg heeft een monumentaal fabriekscomplex in de as gelegd. Een brandweerman kwam bij het blussen van de vuurzee om het leven. Twee mensen die op het moment van de brand in het gebouw waren, raakten gewond.

Op beelden is te zien hoe enorme vlammen uit het pand slaan. Metershoge donkere wolken verspreiden zich over de op een na grootste stad van Rusland.