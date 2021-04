Frankrijk wil korte vluchten verbieden voor het milieu, maar 'effect is minimaal'

binnenlandse vluchten frankrijk - ANP

Het Franse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat binnenlandse vluchten in de ban doet naar bestemmingen die binnen 2,5 uur bereikbaar zijn per trein. De wet moet een bijdrage leveren aan een vermindering van de CO2-uitstoot, maar de meest vervuilende vluchten blijven buiten schot. Daarom trekken critici de effectiviteit van de wet in twijfel. Frankrijk wil de CO2-uitstoot in het jaar 2030 met 40 procent verminderd hebben ten opzichte van het jaar 1990. Volgens de nieuwe wet zouden vluchten van Parijs naar onder meer Bordeaux en Lyon tot het verleden behoren. Burgerplan President Macron riep twee jaar geleden de Convention Citoyenne pour le Climat in het leven, een groep van 150 willekeurig aangewezen Fransen die met voorstellen moesten komen hoe de klimaatdoelstellingen gehaald moesten worden. Die stelden voor om vluchten naar bestemmingen die in minder dan vier uur tijd bereikbaar zijn met hogesnelheidstreinen. Dat voorstel haalde het niet; de vier uur werd vervolgens teruggebracht naar 2,5 uur. Volgens staatssecretaris van Verkeer Jean-Baptiste Djebbari is dat gedaan omdat anders bepaalde gebieden, zoals het Centraal Massief, geïsoleerd zouden raken. "Het behouden van de limiet van vier uur zou in strijd zijn met de gelijkheid tussen de gebieden", zei Djebbari hierover.

Quote Als we de limiet hadden gehandhaafd, zouden we de uitstoot met 33 procent hebben verminderd. Mathilde Panot van La France Insoumise

Ook luchtvaartmaatschappij Air France-KLM was tegen de limiet van vier uur. Air France moest wel akkoord gaan met de gereduceerde 2,5 uur-variant, in ruil voor 7 miljard euro aan staatssteun vorig jaar. Van die belofte is nog niets terechtgekomen (er kan nog steeds een gevlogen worden van bijvoorbeeld Parijs naar Lyon), maar door er een wet van te maken moeten ook concurrenten van Air France-KLM zich eraan houden.

De reistijd tussen Parijs en Bordeaux, een afstand van zo'n 500 kilometer, is met de TGV iets meer dan 2 uur - AFP

De reductie naar 2,5 uur heeft de regeling volgens critici wel uitgehold. Zo kwam Greenpeace met een rapport waarin de maatregel 'grotendeels onvoldoende' werd genoemd, omdat vluchten met de meeste uitstoot buiten schot blijven. Zo is de langere route Parijs-Toulouse volgens Greenpeace goed voor een uitstoot van 213 kiloton CO2. Ook de linkse partij La France Insoumise keurde de aanpassing af. "Als we de limiet van vier uur hadden gehandhaafd, zouden we de uitstoot met 33 procent hebben verminderd, wat Frankrijk zou hebben geholpen zijn klimaatambities te verwezenlijken en zijn internationale verplichtingen na te komen", zegt Kamerlid Mathilde Pinot.