Politie Minneapolis: agente die zwarte man doodschoot, wilde taser gebruiken

Te zien is wat er gebeurde nadat agenten Wright langs de kant van de weg hadden gezet in Brooklyn Center, ten noorden van Minneapolis. Wright had een verkeersovertreding begaan en agenten kwamen erachter dat er een arrestatiebevel tegen hem uitstond. Wright wordt tegen de zijkant van zijn auto gezet. Als agenten handboeien bij hem om willen doen, maakt hij zich los en gaat hij de auto in.

Een agente trekt daarop haar vuurwapen, roept meermaals "taser" en vuurt een kogel op hem af. Terwijl Wright wegrijdt, zegt ze: "Ik heb hem neergeschoten." Wright komt een paar straten verderop tot stilstand en blijkt overleden.

Politiechef Gannon sprak op een persconferentie van een fout. "Als ik de beelden zie, en de agente hoor, geloof ik dat ze haar taser op Wright wilde gebruiken. In plaats daarvan vuurde ze een kogel af", zei Gannon. Hij wil de naam van de agente niet openbaar maken, maar zei wel dat ze veel ervaring heeft.

Vernielingen

Na de dood van Wright waren er botsingen met de politie. Zo verzamelde zich een boze menigte voor het politiebureau in Brooklyn Center. Politieauto's werden vernield en er werd gegooid met stenen. Agenten vuurden daarop rubberen kogels af. Zeker twee mensen raakten gewond.

De sfeer in Minneapolis is gespannen. De plek waar Wright om het leven kwam, ligt op zo'n zestien kilometer van de locatie waar George Floyd vorig jaar overleed nadat agent Derek Chauvin minutenlang met een knie op Floyds nek zat. Op dit moment is de rechtszaak tegen Chauvin bezig.