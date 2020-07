Ook in Zwolle wordt het drukker, maar de horeca profiteert nog te weinig

Koninklijke Horeca Nederland spande vorige week een kort geding aan tegen de Staat. De branchevereniging wil soepelere coronaregels omdat veel restaurants en cafés de crisis anders niet zouden overleven. Donderdag is de zitting.

Ook in Zwolle heeft de horeca het zwaar. Veel ondernemers halen nog maar de helft van de omzet van voor de crisis. Ze zien de angst voor het virus wegebben en het steeds drukker worden, maar dit is niet genoeg.

'Verloren jaar'

"We hebben wel geaccepteerd dat dit een verloren jaar is", zegt Michelle Hanekamp van restaurant Ensemble. Haar zaak zit nu ongeveer op de helft van de capaciteit van voor de crisis. Ze zal opnieuw een beroep doen op looncompensatie via de NOW-regeling.

"Ik kan nu wel energie halen uit het feit dat de mensen ons weer weten te vinden. We maken mensen blij met lekker eten en drinken, maar het zijn er iets minder."

Niet alleen in de horeca wordt het langzaam drukker. Afgelopen vrijdag stond er voor het eerst weer een langere rij voor theater Odeon. De zaal liep twee keer vol voor de voorstelling Shakespeare by heart. Vol in coronatijd betekent iets meer dan 100 mensen in een theater waar er zeker 400 in kunnen.

Aanvankelijk waren theaterliefhebbers terughoudend en verkocht het theater geen enkele voorstelling uit, ook al mochten er maar dertig mensen in een zaal. Maar nu verandert er langzaam iets. De angst voor corona ebt weg.

Bertrand Maas van boekhandel Waanders in de Broeren kan dat beamen. De 'zwarte maanden' maart, april en mei worden nu weggepoetst. De bezoekersaantallen zijn nog niet terug op het oude niveau, maar er wordt wel veel meer geld uitgegeven. "Mensen zijn bevrijd en gaan nu het geld uitgeven of in ieder geval leuke dingen doen, boeken kopen."