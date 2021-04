Feyenoord-doelman Marsman naar Inter Miami, de club van Beckham

Feyenoord-doelman Nick Marsman maakt na dit seizoen de overstap naar de Amerikaanse competitie (MLS). Daar gaat hij spelen voor Inter Miami, de club van eigenaar David Beckham.

Het contract van de 30-jarige keeper loopt aan het einde van dit seizoen af, waardoor hij transfervrij bij de Rotterdammers vertrekt.

Feyenoord nam Marsman in de zomer van 2019 over van FC Utrecht. In zijn eerste seizoen kwam hij tot vier wedstrijden, dit seizoen stond hij twintig keer onder de lat, mede door een blessure van eerste doelman Justin Bijlow. Tot nu toe hield Marsman in ruim een derde deel van alle duels in het keepersshirt van Feyenoord zijn doel schoon.

'Prachtige volgende stap'

Bij Inter Miami wordt hij ploeggenoot van onder meer Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi en oud-Feyenoorder Kelvin Leerdam. Trainer is Phil Neville, oud-speler van Manchester United en voormalig bondscoach van de Engelse vrouwen.

"Een prachtige volgende stap in deze fase van mijn loopbaan", aldus Marsman.