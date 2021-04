'Ondanks goed jaar honderden banen weg bij Jumbo'

Bij supermarktketen Jumbo worden de functies van honderden medewerkers geschrapt. Dat zegt RTL Nieuws op basis van een brief aan het Jumbo-personeel die in het bezit is van RTL Z.

Jumbo heeft bijna 700 vestigingen, waarvan er ongeveer 325 van Jumbo zelf zijn. Bij de eigen winkels verdwijnen volgens de brief de functies van afdelingschef en eerste medewerker.

Voor de honderden personeelsleden die dit treft, wordt bekeken of ze herplaatst kunnen worden. Ze moeten dan wel opnieuw solliciteren. Of er voldoende nieuwe functies beschikbaar zijn om alle getroffen medewerkers op te vangen, is niet bekend.

Jumbo zegt later vanavond met een verklaring te komen. De supermarktketen heeft een goed 2020 achter de rug, mede door de coronacrisis. Uit de jaarcijfers die het concern in januari presenteerde bleek dat de omzet met 15 procent was gestegen tot 9,68 miljard euro.