Met schulden kampend Barcelona waardevolste voetbalclub, Ajax in top-20

De financiële problemen van FC Barcelona zijn het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Toch is de Spaanse topclub volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes momenteel de waardevolste voetbalclub.

Met een totale schuld van 1,173 miljard euro zou Barcelona aan de rand van een faillissement staan, meldden Spaanse media in januari. Dat de Catalanen, met dit seizoen Ronald Koeman aan het roer, toch bovenaan de lijst van Forbes staan, is dan ook opmerkelijk te noemen.

De afgelopen zestien jaar was het aan kop van de lijst stuivertje wisselen tussen Real Madrid en Manchester United. Dit jaar is De Koninklijke door de aartsrivaal uit Barcelona naar de tweede plaats verwezen. Manchester United is gezakt naar de vierde plaats.

Vier miljard

Om de waarde van een club te berekenen, kijkt Forbes onder andere naar sponsordeals, salarissen van spelers, tv-gelden, supportersschare en merchandise. Volgens het zakentijdschrift komt Barcelona uit op een waarde van vier miljard euro, maar de club wordt op de hielen gezeten door Real Madrid dat uitkomt op 3,99 miljard euro.