Legervoertuigen schermen RIVM-gebouw af voor trekkers

Bij het boerenprotest van morgen staan er legervoertuigen bij het RIVM-gebouw in Bilthoven. Dat bevestigt het ministerie van Defensie. Een woordvoerder van waarnemend burgemeester Den Oudsten van Utrecht, die voorzitter is van de veiligheidsregio, zegt dat die moeten voorkomen dat voertuigen te dichtbij komen.

Er worden ongeveer vijftien legervrachtwagens en zo'n 40 militairen ingezet. Die sluiten straten af. Volgens de woordvoerder van Den Oudsten moeten die het gebouw van het gezondheidsinstituut afschermen, ook vanwege de werkzaamheden bij het RIVM. Het gebouw zou niet mogen trillen.

Vandaag verbood de Veiligheidsregio Utrecht het om met landbouwvoertuigen naar het protest te komen, omdat de organiserende actiegroep Farmers Defence Force niet kon aangeven hoeveel tractoren zullen afkomen op de demonstratie. De betogers zijn niet welkom bij het pand van het RIVM, maar mogen demonstreren bij de Biltse Rading. Daar is ruimte voor 2000 mensen.

Gezondheid van de dieren

De FDF reageerde boos op het verbod. Voorman Mark den Oever roept zijn achterban op om met de auto te komen. Ook zei hij dat hij "geen enkele boer ongelijk kan geven als ze toch met de tractor gaan rijden".

De boeren voeren actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze protesteren met name tegen de geplande verlaging van de toegestane hoeveelheid eiwit in veevoer. Minister Schouten wil de hoeveelheid eiwit in het voer aan banden leggen om de uitstoot van stikstof te reduceren. De boeren zeggen dat dat schadelijk is voor de gezondheid van hun dieren.

Blokkade vormen

Bij eerdere boerenprotesten in Den Haag werden ook legervoertuigen ingezet. Ook in Bilthoven vroeg de gemeente al eens om ondersteuning van defensie, maar daar is het zover niet gekomen.

De voertuigen worden ditmaal alleen ingezet om een blokkade te vormen. Dat gebeurt in samenspraak met de politie. Verder heeft het leger morgen geen rol bij het protest, zegt Defensie.