Arrestatie in 21 jaar oude verkrachtingszaak Utrecht

De politie heeft een 45-jarige man uit Utrecht aangehouden voor een verkrachting in 2000. De man kwam in beeld, nadat hij DNA had moeten afstaan voor een veroordeling in een drugszaak. Dat leverde een match op met de DNA-sporen die verzameld waren na de verkrachting van bijna 21 jaar geleden.

Een destijds 49-jarige vrouw werd in juni 2000 aangevallen en verkracht op de Loevenhoutsedijk in Utrecht. DNA-sporen die de politie verzamelde kwamen destijds niet overeen met gegevens die in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut zaten.

Bijna 21 jaar later is er nu dus wel een match, schrijft RTV Utrecht. De verdachte ontkent de verkrachting, zegt de politie. Het inmiddels 69-jarige slachtoffer is ingelicht over de arrestatie.