Aston Villa leeft nog na zege op Arsenal en kansloze nederlaag Watford

Aston Villa had dinsdagavond aan een treffer van de Egyptische aanvaller Trezeguet genoeg voor een 1-0 overwinning. Een verrassende zege, aangezien Arsenal in zijn laatste twee wedstrijden had gewonnen van kampioen Liverpool en nummer twee Manchester City (in de FA Cup). Maar de Londenaren konden die goede resultaten tegen Villa geen vervolg geven.

Watford krijgt voetballes

Dat Aston Villa op gelijke hoogte met Watford kon komen, dankte de ploeg uit Birmingham aan Manchester City. Dat gaf Watford eerder op de avond voetballes.