Nederlandse Defensiefotograaf wint prestigieuze militaire fotoprijs

De Nijmeegse fotograaf Aaron Zwaal (30) heeft een internationale Military Visual Award gewonnen voor zijn foto van Nederlandse mariniers in de woestijn van Dubai. Zwaal, die pas twee jaar als Defensiefotograaf werkt, kreeg de eerste prijs in de categorie Feature.

De prijs wordt sinds 2018 uitgereikt aan de beste militaire foto- of videograaf. Er is geen geld aan verbonden, het gaat enkel om de eer. Zwaal vergelijkt het met de prestigieuze Zilveren Camera. "Maar dan voor militaire foto's. Dus wat dat betreft is het best bijzonder."

De missie

Zwaal ging vorig jaar drie weken mee op een vijf maanden durende missie van Nederlandse mariniers in de Golfregio. De Nederlanders waren daar voor de door Frankrijk geleidde EMASOH-missie, om het gebied in kaart te brengen en de veiligheid in de regio te vergroten.

"Zr.Ms. De Ruyter patrouilleerde in de wateren rondom Dubai", zegt Zwaal. "Toen we in maart de haven van de stad aandeden hebben we met een select gezelschap een trip naar de woestijn gemaakt. Daar heb ik deze foto genomen van een deel van de bemanning."

Ook behaalde Zwaal een derde plek in de categorie Picture Story, met zijn serie over de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-oefening in Litouwen. "Het is een teken dat je goed op weg bent", zegt Zwaal. "Het is meer een motivatie dan een kroon op m'n werk. Er is nog genoeg te doen, denk ik."

Een selectie uit de serie van Zwaal: